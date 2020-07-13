Во вторник в Рязани будут отключать холодную воду

Во вторник, 14 июля, в Рязани будут проводить аварийно-восстановительные работы на водопроводе. В связи с этим отключат воду на пяти улицах города.

Без воды придётся обходиться жителям ул. Островского, д. 18 корп. 1, д. 20 корп. 1, д. 22 корп. 1, д. 26 корп. 1, д. 24а (д/сад №71), ул. Черновицкая, д. 1/77, д. 3, д. 5, д. 7, д. 7 корп. 1, д. 9/30, д. 5 корп. 1 (д/сад №87), ул. Гагарина, д. 71, д. 71 корп. 1, д. 73, д. 73 корп. 1, д. 75, д. 69, ул. Полетаева, д. 19 корп. 1, д. 21, д. 23, д. 25, ул. Дзержинского, д. 16, д. 16а.

Как сообщает сайт администрации города, отключение продлится с 9.30 до 16.00.