Во вторник отключили холодную воду на нескольких улицах Рязани

Во вторник, 9 июня, из-за аварии на водопроводе жители нескольких улиц Рязани остались без холодной воды.
Холодной воды не будет на ул. Совхозная, ул. 1-й Совхозный проезд, ул. 8 Марта, ул. Гражданская, ул. 1-й Гражданский проезд, ул. Электрозаводская, д. с 2 по 32, ул. Радиозаводская, ул. Лермонтова, д. 9а, д. 5/1, д. 2 (школа №36), ул. Попова, ул. 1-й проезд Новой, ул. 2-й проезд Новой, ул. 3-й проезд Новой, ул. 4-й проезд Новой; ул. Связи, д. 7, д. 9, д. 9а, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 15, д. 17, д. 17а (школа №38), д. 10, д. 12, д. 14, д. 14в, д. 14в стр. 4, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, ул. Соколовская, д. 2а.
Как сообщает сайт администрации города, водоснабжение восстановят к 17.00.
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