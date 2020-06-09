Вторник, 9 июня, 2020
25.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Во вторник отключили холодную воду на нескольких улицах Рязани

7info 2
-

Во вторник, 9 июня, из-за аварии на водопроводе жители нескольких улиц Рязани остались без холодной воды.

Холодной воды не будет на ул. Совхозная, ул. 1-й Совхозный проезд, ул. 8 Марта, ул. Гражданская, ул. 1-й Гражданский проезд, ул. Электрозаводская, д. с 2 по 32, ул. Радиозаводская, ул. Лермонтова, д. 9а, д. 5/1, д. 2 (школа №36), ул. Попова, ул. 1-й проезд Новой, ул. 2-й проезд Новой, ул. 3-й проезд Новой, ул. 4-й проезд Новой; ул. Связи, д. 7, д. 9, д. 9а, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 15, д. 17, д. 17а (школа №38), д. 10, д. 12, д. 14, д. 14в, д. 14в стр. 4, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, ул. Соколовская, д. 2а.

Как сообщает сайт администрации города, водоснабжение восстановят к 17.00.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские клумбы украсили 28 тысяч цветов

Администрация
В Рязани на городские клумбы высадили более 28 тысяч саженцев бегонии разных видов. Улицы города также украсят колеус, цинерарии, кохия, бархатцы и...
Узнать больше

В Рязани укрепили мост на Остров

Администрация
За выходные уровень воды в реке Трубеж значительно повысился. В связи с этим в понедельник, 8 июня, к мосту к посёлку Остров...
Узнать больше

В Рязанской области с опережение сроков отремонтировали автодорогу

Новости Рязани
В Рязанской области с опережением графика сдан очередной объект нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в Сасовском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Официальный комментарий по поводу гибели солдата-срочника в Рязани

Новости Рязани
По факту гибели-солдата срочника в Рязани командование Рязанского гарнизона проводит проверку совместно с правоохранительными органами.
Узнать больше

Рязанцев предупредили о надвигающейся жаре

Новости Рязани
На этой неделе с 8 по 12 июня в Рязани ожидается жара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Узнать больше

Коронавирусом заразились ещё 75 рязанцев

Новости Рязани
Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 4088 жителей Рязани и области. Ещё 76 человек считаются условно заражёнными – их положительные тесты отправлены на проверку в Роспотребнадзор.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь собаке в жару

Акценты
В Центральную полосу России пришло долгожданное тепло. Однако, из-за жаркой погоды иногда страдают не только люди, но и животные. Воздействие высокой температуры...
Узнать больше

Троица. История и традиции праздника

Акценты
День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника Христова Воскресения. Поэтому Пятидесятница — второе название этого дня. Поскольку дата Пасхи плавающая,...
Узнать больше

Нарушения прав граждан в системе ОМС недопустимы

Акценты
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 темы сохранения здоровья, бесплатного оказания медицинской помощи, недопустимости отказа в её оказании актуальны для...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+