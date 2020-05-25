Во время уличной драки 17-летнего рязанца ударили ножом

В Чучковском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого, ударившего 17-летнего парня ножом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Информация о том, что во время уличной драки в одном из сёл 17-летнего местного жителя ударили ножом, поступила полицейским во время ночного патрулирования. Они оперативно приступили к поискам и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель другого региона, находившийся в командировке.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по по ч.2 ст.111 УК РФ.
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