Во время пожара в Рязани погиб человек

В результате пожара на улице Советской Армии в Рязани погиб человек.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании в жилом кирпичном многоэтажном доме в Рязани поступило в воскресенье, 5 июля, в 04.32. На место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля и 10 сотрудников МЧС.
Огнём была повреждена комната. 54-летний хозяин квартиры погиб.
Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.
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