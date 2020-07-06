Во время пожара в Рязани погиб человек

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В результате пожара на улице Советской Армии в Рязани погиб человек.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании в жилом кирпичном многоэтажном доме в Рязани поступило в воскресенье, 5 июля, в 04.32. На место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля и 10 сотрудников МЧС.

Огнём была повреждена комната. 54-летний хозяин квартиры погиб.

Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.