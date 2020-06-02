Власти рассказали об открытии крупных магазинов в Рязани

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Представители министерства промышленности и экономического развития Рязанской области сообщили, когда в Рязани возможно открытие более крупных магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Об этом чиновники написали в комментарии на странице губернатора Николая Любимова в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, с 1 июня в Рязани и области начат первый этап снятия ограничения из-за коронавируса. Он предусматривает открытие магазинов, площадь которых не превышает 400 квадратных метров. Кроме того, они должны иметь прямой вход и выход на улицу. В ответе МПЭР это не уточняется, написано только что должно соблюдаться ограничение по числу посетителей, кроме того, продавцы и покупатели должны соблюдать перчаточный и масочный режим.

– При условии дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации, будет возможен переход на второй этап снятия ограничений, – говорится в сообщении.

На этом этапе можно будет открывать более крупные магазины, площадь торговых залов в которых не превышает уже 800 квадратных метров. Решение об этом будет принято оперативным штабом правительства Рязанской области.