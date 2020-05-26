Власти ответили на просьбы рязанцев открыть магазины одежды

Представители министерства промышленности и экономического развития Рязанской области ответили на просьбу открыть магазины одежды и обуви.
Такое обращение рязанка написала на странице губернатора Николая Любимова. Девушка отметила, что парикмахерские, где контакт с людьми гораздо более плотный, работают, а магазины нет. Также пользовательница ВК написала, что у людей уже не осталось денег.
В ответе МПЭР говорится, что там понимают волнение рязанки, но решение об открытии тех или иных торговых объектов принимаются с учётом эпидемиологической обстановки в регионе. Пока в Рязани и области торговать одеждой и обувью запрещено. До особого распоряжения губернатора.
Также чиновники напомнили, что предприниматели, пострадавшие из-за коронавируса, могут рассчитывать на поддержку.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram