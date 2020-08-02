Власти назвали число зараженных в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 2 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 382 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 3255 (+15), Касимов – 171, Сасово – 133, Скопин – 139, Рыбное – 172, Михайлов – 78, Ряжск – 191, Спасск – 31, Шацк – 35, Клепики – 29, Кораблино – 42, Новомичуринск – 135.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 49 (+1);

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 38;

Кадомский район – 5;

Касимовский район – 108;

Клепиковский район – 118;

Кораблинский район – 28;

Милославский район – 30;

Михайловский район – 105;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 44;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 92 (+3);

Ряжский район – 33;

Рязанский район – 291 (+1);

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 56 (+1);

Сасовский район – 41 (+2);

Скопинский район – 114;

Спасский район – 88;

Старожиловский район – 34 (+1);

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 29;

Шацкий район – 42 (+2);

Шиловский район – 132 (+2).