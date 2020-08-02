Власти назвали число зараженных в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 2 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 382 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3255 (+15), Касимов – 171, Сасово – 133, Скопин – 139, Рыбное – 172, Михайлов – 78, Ряжск – 191, Спасск – 31, Шацк – 35, Клепики – 29, Кораблино – 42, Новомичуринск – 135.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 49 (+1);
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 38;
Кадомский район – 5;
Касимовский район – 108;
Клепиковский район – 118;
Кораблинский район – 28;
Милославский район – 30;
Михайловский район – 105;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 44;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 92 (+3);
Ряжский район – 33;
Рязанский район – 291 (+1);
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 56 (+1);
Сасовский район – 41 (+2);
Скопинский район – 114;
Спасский район – 88;
Старожиловский район – 34 (+1);
Ухоловский район – 9;
Чучковский район – 29;
Шацкий район – 42 (+2);
Шиловский район – 132 (+2).
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