Владимир Бурмистров высказался о концессии Водоканала

Во вторник, 25 августа, в администрации Рязани состоялось совещание по вопросам концессии Водоканала. Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров заявил, что правовое, контрольно-аналитическое подразделения администрации, а также отделы энергетики и ЖКХ, земельных и имущественных отношений уже выявили ряд несоответствий в заявке.

Заявленное на рассмотрение соглашение о концессии расходится с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения города. Не представлены необходимые для данной процедуры справки. К тому же, ряд финансовых обязательств может повлечь дополнительную нагрузку на бюджет города, сообщает сайт администрации.

Риск представляет и уставной капитал организации-концессионера ООО «РВК-Центр» – 10 тыс. рублей. Компания зарегистрирована в Омске в апреле 2020 года. Её активы по балансу составляют 154 тыс. рублей.

– Рязанский Водоканал – мощное и важное для жизни города предприятие. Если концессионное соглашение не соответствует интересам рязанцев, оно, конечно, будет отклонено, – подчеркнул Владимир Бурмистров.

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Заместитель главы администрации поручил направить замечания структурных подразделений для обобщения.