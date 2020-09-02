Владимир Бурмистров поручил очистить Кузьмин овраг

Во время объезда Московского района заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров поручил привести в порядок Кузьмин овраг. Сейчас на его месте образовалась несанкционированная свалка, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Бурмистров побеседовал с собственниками соседних участков и располагающихся там организаций. В мэрии отмечает, что вокруг оврага расположено несколько гаражных кооперативов. У каждого из них есть мусорные контейнеры. Из-за того, что часть из них не огорожена, на территорию есть доступ посторонних лиц. Префекту района поручено провести со всеми руководителями кооперативов работу, закрыть свободный доступ на участки, установить ограждения.

Со стороны 5-й базы ограничат въезд для грузового транспорта. Со стороны гипермаркета «Апельсин» повесят камеру видеонаблюдения.

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Владимир Бурмистров поручил привести овраг в надлежащий вид. Уборка оврага должна пройти в рамках осеннего месячника по благоустройству.