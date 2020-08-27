Владимир Бурмистров осмотрел территории школ и детских садов

В четверг, 27 августа, заместитель главы администрации Владимир Бурмистров посетил несколько школ и детских садов и осмотрел прилегающие к ним территории. Около детского сада №1 он поручил восстановить лежачий полицейский, а от прилегающего ко дворовой части учреждения дома – установить специальный навес. С территории рядом с МБОУ «Школа №1 имени В.П. Екимецкой» вывезли старые разобранные ранее сараи.

У лицея №4 Владимир Бурмистров поручил провести ямочный ремонт в районе проезда и окосить траву, сообщает сайт администрации города.

Напротив школы №8 на проезде Щедрина,13 находятся ветхие деревянные постройки. Префекту района поручено проработать вопрос с управляющей компанией, а также раздать опросные листы собственникам помещений. При согласии жителей старые сараи будут разобраны и вывезены, территорию приведут в порядок, установят ограждение.

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В детском саду №119 участок теплотрассы проходит по территории учреждения. МУП «РМПТС» поручено провести проверку конструкции тепловой сети и привести ее внешний вид в надлежащее состояние. Также рядом будет убран мусор, окошена трава и удалена поросль. Объект, находящийся в непосредственной близости от садика и принадлежащий Водоканалу, будет также приведен в нормативное состояние.

От школы №43 продолжают вывоз спиленных веток, рядом с общеобразовательным учебным заведением №73 уберут старые автомобильные шины, а с территории школы №49 – аварийное дерево. У школы №21 завершилось асфальтирование пешеходной дорожки.

До 1 сентября по поручению замглавы ответственные структурные подразделения проверят все подходы и подъезды к образовательным учреждениям, пешеходные переходы, видимость дорожных знаков, при необходимости произведут ремонт асфальтового покрытия, опиловку деревьев и вывоз мусора.