Владимир Бурмистров: Контроль за выполнением работ по благоустройству должен быть ежедневным, подход к подрядчикам одинаковый

Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров провел выездное совещание с сотрудниками Дирекции благоустройства города, отвечающими за приемку работ, в том числе в сфере дорожного хозяйства и реализации федеральных проектов. В нем также приняли участие представители управления благоустройства, контрольно-аналитического управления и городской контрольно-счетной палаты.
Заместитель главы отметил, что из года в год продолжаются жалобы на качество выполненных работ подрядными организациями.
Он также подчеркнул, что в этом году специалисты будут нести персональную ответственность за принятые объекты.
Кроме того, жалобы поступают и от самих исполнителей на предвзятое отношение к тем или иным организациям.