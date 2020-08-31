Владимир Бурмистров: Контроль за выполнением работ по благоустройству должен быть ежедневным, подход к подрядчикам одинаковый

Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров провел выездное совещание с сотрудниками Дирекции благоустройства города, отвечающими за приемку работ, в том числе в сфере дорожного хозяйства и реализации федеральных проектов. В нем также приняли участие представители управления благоустройства, контрольно-аналитического управления и городской контрольно-счетной палаты.

Заместитель главы отметил, что из года в год продолжаются жалобы на качество выполненных работ подрядными организациями.

«Часто выявляем недостатки, обращаемся к подрядчикам для их устранения. Изначально этого быть не должно. Вопрос в том, как эти объекты принимались?», – обратился к участникам встречи Владимир Бурмистров и добавил, что «реализация федеральных проектов, ремонт дорожного полотна и общественных пространств требуют особого внимания и тщательной приемки».

Он также подчеркнул, что в этом году специалисты будут нести персональную ответственность за принятые объекты.

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Кроме того, жалобы поступают и от самих исполнителей на предвзятое отношение к тем или иным организациям.

«Контроль за выполнением работ должен быть ежедневным, подход к подрядчикам одинаковый», – подытожил заместитель главы и поручил структурным подразделениям администрации осуществлять надзор за работой Дирекции.