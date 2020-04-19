Видео: Митрополит Марк поздравил рязанцев со светлым Христовым Воскресением

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Видео: Митрополит Марк поздравил рязанцев со светлым Христовым Воскресением

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 Сегодня, 19 апреля православные христиане отмечают праздник-праздников – Пасху. Несмотря на пандемию коронавируса, праздничные церковные службы прошли согласно установленным канонам, хотя и без прихожан. Многие храмы вели онлайн-трансляции богослужений и верующие люди могли, таким образом, быть сопричастны к Великой радости.

 Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, через  сайт рязанской епархии обратился к рязанцам.

В своём обращении он  много внимания уделил размышлениям о свободе.

 — Праздник Пасхи, к которому мы подошли, — это праздник истинной Свободы; Свободы от греха и смерти! Хотя эта свобода и не явлена еще в своей полноте здесь на земле.

Свобода – это наше достояние! Достояние всех верующих во Христа! Не будем же отказываться от того освобождения, которое даровал нам Спаситель! Будем пользоваться плодами этой свободы! Будем радоваться освобождению всего человечества от греха и смерти! Если мы со Христом — мы поистине свободны!  Воистину воскресе Христос!- сказал Митрополит.

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