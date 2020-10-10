Вице-губернатор Рязанской области вручил награды спасателям, участвовавшим в ликвидации пожара на военном арсенале

В субботу, 10 октября, вице-губернатор Рязанской области наградил руководителей подразделений МЧС РФ, принимавших участие в ликвидации пожара на военном арсенале в поселке Желтухинский. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Награды Греков вручил по поручению губернатора Рязанской области. Он поблагодарил спасателей за поддержку и отметил их высокий профессионализм.

— По нашей десятибалльной шкале мы справились на все девять с половиной, — сказал вице-губернатор.

На церемонии Игорь Греков вручил награды пожарным из Тульской и Московской областей, Тульского и Нагинского спасательных центров, города Москвы. Для торжества выбрали символичное место — подвижный пункт управления в Скопинском районе.

— Хочу заметить, что по поручению губернатора Рязанской области Николай Викторовича Любимова, в дальнейшем будут и еще награждения. В следующий раз мы отметим наградами наиболее отличившихся сотрудников МЧС, — добавил вице-губернатор.