VI Всероссийский конгресс волонтеров финансового просвещения станет началом онлайн-марафона для участников волонтерского движения

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25 июня 2020 года в 9:30 начнется церемония открытия VI Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения, который в этом году проводит Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ). В пленарной дискуссии конгресса примет участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Конгресс пройдет в режиме онлайн и даст старт онлайн-марафону для волонтеров финансового просвещения со всей страны. Более 15 российских регионов станут базовыми площадками для трансляции опыта организации волонтерского движения. Мероприятия онлайн-марафона будут проходить каждый четверг с 25 июня до конца сентября. В ходе дискуссий участники обменяются лучшими практиками работы по продвижению финансовой грамотности, определят стратегию дальнейшей работы. Также среди целей марафона — выявление лидеров движения и создание партнерской сети с заинтересованными сообществами и организациями. Кроме того, будут представлены новые проекты АРФГ и партнеров.

Регистрация на открытие конгресса и старт онлайн-марафона доступна на странице мероприятия.