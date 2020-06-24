Вечером в среду в Рязани перекроют движение

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Вечером 24 июня в центре Рязани перекроют движение. На площади Победы будут встречать курсантов РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова, вернувшихся с парада на Красной Площади.

В 17:30 движение будет перекрыто по Первомайскому проспекту. На период прохождения колонны остановят движение общественного транспорта.

Речь идёт о троллейбусах №1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17; автобусах №1, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24. Также приостановят работу маршрутки №30, 34, 57, 41, 46, 47, 49, 53, 58, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 82, 87, 88, 90, 91, 95, 98, 99.

Движение транспорта восстановят после завершения шествия.