Вдоль трассы в Пронском районе установили 223 светильника

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В Рязанской области завершено освещение на трассах в Пронском районе. Линии искусственного электроосвещения построены вдоль дороги в поселке Орловский, селах Октябрьское, Семенск и Тырново Пронского района.

На 6 км доорг становлено 187 новых опор и 223 светильника. Общая стоимость работ составила около 14 млн. рублей, сообщает сайт регионального правительства.

Также в этом году в Рязанской области установили освещение вдоль дорог в Рязанском и Шацком районах, Ряжске и Скопине. До конца года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе будет построено около 33 км линий электроосвещения.