Важная информация для родителей о получении выплат на детей

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В отделении Пенсионного фонда РФ по Рязанской области сообщили важную информацию по поводу выплат на детей.

Напомним, право на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей имеют семьи с детьми до 3 лет, обладающие материнским капиталом. Также деньги могут получить семьи, в которых с 1 апреля 2017 г. до 1 января 2020 г. родился или был усыновлён первый ребёнок. На детей в возрасте от 3 до 16 лет положены единовременные выплаты по 10 тысяч рублей.

В Пенсионном фонде напомнили, что оформить выплаты можно через портал Госуслуг, а также через личный кабинет на сайте ПФР. При этом персональные данные ребёнка идентифицируются по СНИЛС.

– Многим детям, родители которых ещё не обращались за оформлением СНИЛС, страховой номер уже был присвоен автоматически, – говорится в сообщении ПФР.

Речь идёт о детях, которые родились с ноября 2015 по октябрь 2018 года, а также тех, кто родился или родится с 14 апреля 2020 года. Для них можно просто указать данные на портале Госуслуг или на сайте ПФР, и СНИЛС будет введён автоматически.

Тем же, кто не попадает под эту категорию, СНИЛС придётся оформлять. Сделать это можно лично посетив ПФР или офис МФЦ. С собой необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

На данный момент в Рязани из-за коронавируса визит в Пенсионный фонд возможен только по предварительной записи. Записаться можно по телефону: (4912) 30-30-30 либо через личный кабинет на сайте ПФР.

Для помощи жителям региона в вопросах оформления СНИЛС на детей действуют дополнительные телефоны горячей линии: (4912) 30-32-34, 30-32-35.