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Валентина Матвиенко поздравила рязанских депутатов с началом работы

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Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко направила в адрес депутатского корпуса приветственную телеграмму, в которой говорится:

«Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с избранием депутатами Рязанской областной Думы и началом работы законодательного (представительного) органа государственной власти нового созыва. Надеюсь, что вы приложите все свои знания и опыт для эффективного законодательного обеспечения социально-экономического развития региона, реализации его потенциала. Уверена, что плодотворное взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Рязанской областной Думы будет и в дальнейшем направлено на укрепление Российской государственности. Желаю вам благополучия и успехов в законодательной деятельности».

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