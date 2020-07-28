В жилом доме в Рязани провалился пол

Во вторник, 28 июля, в жилом дома на улице Вокзальной провалился пол. Обрушение произошло в душе дома №38. Здание было построено в 1968 году. В нём располагалось общежитие РЖД. Как сообщает сайт администрации города Рязани, никто не пострадал.

На месте происшествия работают все аварийно-спасательные службы – МУП «РГРЭС», Горгаз, МУП «РМПТС», МП «Водоканал», а также же специалисты ГО и ЧС, управления энергетики и ЖКХ, МЧС.

Ремонт инженерных коммуникаций в пятиэтажном доме запланирован на 2022 год.