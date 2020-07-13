В выходные на ярмарках в Рязани было продано 6 т мяса

В Рязани продолжают свою работу ярмарки выходного дня.

В субботу, 11 июля, на 184 местах торговали 140 производителей, сообщает сайт регионального правительства. За день на четырёх городских площадках было продано 6 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 6,2 т молока и молочных продуктов, 2,5 т хлеба и хлебобулочных изделий, 0,25 т живой рыбы, 0,3 т меда и продуктов пчеловодства, 1 т картофеля, 1 т овощей, а также 0,5 тонны малины и 1,5 тонны черной смородины.

Следующие ярмарки состоятся в субботу, 18 июля, в районе Центрального рынка на улице Пролетарской, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».