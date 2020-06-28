В воскресенье в Рязанской области ожидается град

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Днём в воскресенье, 28 июня, в Рязанской области вновь может пройти град. Метеопрогноз размещён на официальном сайте регионального управления МЧС России.

По прогнозам синоптиков, сегодня днём ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы, а также град. Ветер ожидается северо-западный, с переходом на северный. Скорость ветра – от 5 до 10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

Днём в Рязани и области всё также будет жарко – синоптики обещают +22…+27ºС .