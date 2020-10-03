В воскресенье в Рязанской области будет тепло и без осадков

В воскресенье, 4 октября, в Рязанской области сохранится тёплая погода. Будет облачно. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью составит +3…+8°С, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
Днём будет по-летнему тепло +17…+22ºС.
В воскресенье, 4 октября, в Рязанской области сохранится тёплая погода. Будет облачно. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью составит +3…+8°С, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
Днём будет по-летнему тепло +17…+22ºС.
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