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Новости РязаниОбщество

В воскресенье в Рязанской области будет тепло и без осадков

7info 2

В воскресенье, 4 октября, в Рязанской области сохранится тёплая погода. Будет облачно. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +3…+8°С, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Днём будет по-летнему тепло +17…+22ºС.

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