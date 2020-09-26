В воскресенье в Рязани будет по-летнему тепло

В воскресенье, 27 сентября, в Рязани будет тепло. Осадков не ожидается.
По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +5…+10°С. Днём воздух прогреется до +23°С .
В воскресенье, 27 сентября, в Рязани будет тепло. Осадков не ожидается.
По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +5…+10°С. Днём воздух прогреется до +23°С .
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