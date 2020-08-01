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Новости РязаниОбщество

В воскресенье в центре Рязани перекроют движение транспорта

7info

В воскресенье, 2 августа, жителям Рязани, собирающимся в город стоит быть внимательными – в центре будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Причина перекрытия – IV открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль-2020». Спортсмены  стартуют на Кремлёвском валу, затем побегут по проезду Речников, Окскому шоссе, мимо озера Ореховое, после чего вновь вернутся на Окское шоссе, пробегут по улице и площади Свободы, улице Грибоедова и вернутся на Кремлёвский вал.

Кроме перекрытия движения, будут также изменены и маршруты общественного транспорта. 

Подробнее о времени проведения полумарафона и о закрытии движения в центре Рязани смотрите здесь

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