В воскресенье рязанцы смогут увидеть редкое природное явление

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В ближайший уикенд жители планеты Земля смогут наблюдать редкое природное явление – Кольцевое солнечное затемнение.

Специалисты называют приближающиеся затмение «Кольцом огня» и говорят о том , что это будет лучшее кольцевое затмение десятилетия.

21 июня 2020 года Луна окажется дальше всего от Земли и не перекроет полностью солнечный диск. Ощутить в полной мере красоту «Огненного кольца» на восходе Солнца смогут жители Конго, Судана, Эфиопии, Эpитpeи, Йeмeна, Oмaна, Пaкиcтaна, Индии, Tибeта, Kитaя и Taйвaня. . Если позволит погода, люди в этих районах увидят огненное кольцо.

В России наблюдать за затмением можно будет на юге Алтайского края, вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.

В Рязанской области затмение можно будет увидеть лишь частично. Оно начнётся в 8 часов 40 минут по московскому времени, достигнет середины в 9.05 и закончится в 9 часов 29 минут, — сообщает Московский Планетарий.