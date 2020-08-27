В Успенском соборе Рязани совершён чин Погребения Пресвятой Богородицы

В среду, 26 августа, в Успенском кафедральном соборе Рязани митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил вечернее богослужение с чином Погребения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Этот чин в современной приходской практике может совершаться в разное время. В 2020 году в главном храме Рязани время его совершения было приведено в соответствие с древней иерусалимской традицией, согласно которой он приходится на день накануне праздника, подобно погребению Спасителя – ведь и праздник Успения часто называют Богородичной Пасхой. И как Погребение Спасителя предшествует Пасхе, так и Погребение Божией Матери предшествует празднику Успения.