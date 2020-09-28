В Ухолове хозяин дома зарезал гостя

Следователи предъявили 54-летнему жителю посёлка Ухолово обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, убийство было совершено в ночь на 26 сентября в одном из домов посёлка. Сначала компания распивала спиртные напитки, затем 54-летний хозяин стал выпроваживать гостей из дома. 36-летний рязанец уходить отказывался, между мужчинами случился конфликт. В ходе выяснения отношений обвиняемый ударил оппонента ножом в шею. От полученной раны пострадавший скончался на месте.

По ходатайству следователя обвиняемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.