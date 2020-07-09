В тяжёлом состоянии находятся 30 рязанцев с коронавирусом

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На 18.30 среды, 8 июля, в больницах Рязани находился 341 пациент с коронавирусом. Среди госпитализированных трое детей. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

В тяжёлом состоянии остаются 30 пациентов с COVID-19. 14 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Состояние 55 госпитализированных оценивается медиками как удовлетворительное, 256 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

Все остальные заражённые коронавирусом рязанцы лечатся дома. Госпитализация им не требуется, так как болезнь эти люди переносят легче.