В течение недели в Рязанской области возможны перебои теле- и радиовещания

В течение недели – с 20 по 26 июля – в Рязанской области возможны перебои теле- и радиовещания. Об этом сообщает сайт РТРС.

Перерывы трансляции телерадиосигнала возможны с 2.00 до 11.00.

В это время на станциях будут проводиться профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Отмечается, что из-за непогоды некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время.