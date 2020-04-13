В Старожиловском районе отремонтируют два моста за 337,5 млн. рублей

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В Старожиловском районе начался капремонт мостов через реки Истья и Полька. Общая стоимость контракта составляет 337,5 млн. рублей. На эти средства будет демонтировано мостовое полотно, барьерные и перильные ограждения, заменены части элементов конструкции, обустроены тротуары и проезжие части.

Работы планирует завершить летом 2020 года. На это время движение по мостам ограничат до одной полосы, сообщает сайт регионального правительства.

Объекты расположены на автодороге «Чернобаево – Истье – автодорога М-5 «Урал», капитальный ремонт которой осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт начался в октябре прошлого года. Здесь уже выполнено фрезерование и укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на протяжении 5 км.