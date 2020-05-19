В Старожиловском районе директора будут судить за травмы, которые получил рабочий

Директора одного из сельхозпредприятий в селе Большие Поляны в Старожиловском районе будут судить за необеспечение безопасности рабочих. В марте 2018 года на рабочего предприятия упала старая створка ворот зерносклада. Мужчина получил тяжёлые травмы. Проверка выявила и ряд других нарушений.
Как сообщает сайт СУ СК РФ по Рязанской области, директор своей вины в случившемся не признал. Но следствие собрало достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд.
Директора предприятия будут судить за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
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