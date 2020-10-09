В Старожилово завершается строительство ФОКа

В пятницу, 9 октября, депутат Госдумы Елена Митина посетила посёлок Старожилово и оценила ход строительства физкультурно-оздоровительный комплекса.

Стоимость проекта – более 130 млн. рублей. Комплекс, рассчитанный на 197 мест, будет состоять из двух блоков разной этажности. На первом этаже здания разместятся гардеробная, спортзал, бассейн, раздевалка, сауна, комнаты инструкторов и дежурной медсестры, а также административные помещения. Кабинет врача, тренажерный зал, массажный кабинет и другие необходимые помещения будут оборудованы на втором, зал для борьбы – на третьем этаже.

По плану объект должен быть сдан в декабре, но подрядная организация – клепиковское ООО «Ремстройсервис» – делает все возможное для того, чтобы сдать объект раньше срока.

В настоящий момент завершается внутренняя отделка помещений, завозится мебель и оборудование, благоустраивается прилегающая территория.

– ФОК в Старожилово – долгожданный объект для жителей района. Здесь будут проходить занятия по плаванию, волейболу, боксу и мини-футболу. Строительство идет хорошими темпами. Подрядчик опытный и ответственный. Претензий к качеству выполняемых работ нет, – отметила Елена Митина.

Предполагается, что новый ФОК будет назван «Адмирал» – в честь уроженца Рязанской губернии, русского мореплавателя, вице-адмирала, руководителя двух кругосветных экспедиций Василия Головнина.