В среду в четырёх районах Рязанской области будут отключать электричество

В среду, 12 мая, в четырех районах Рязанской области будут проводиться плановые отключения электричества. График опубликован на сайте «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».
С 9.00 до 17.00 света не будет в селе Вороново Старожиловского района, посёлках Озерки и Орловский Пронского района, деревнях Ситьково, Бортники, Бариново, Железницы, Железницкие Выселки, Большое Жоково, Филиппово, Синьково Рыбновскогорайона.
С 9.00 до 16.00 без электричества придётся обходиться жителям села Ходынино Рыбновского района.
С 10.00 до 18.00 отключение продлится в селе Каменец, деревнях Марьино-1, Марьино-2, Поленское, Протасово, Ивашково, Плахино, Юрловка Рязанского района.
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