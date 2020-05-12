В среду в четырёх районах Рязанской области будут отключать электричество

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В среду, 12 мая, в четырех районах Рязанской области будут проводиться плановые отключения электричества. График опубликован на сайте «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

С 9.00 до 17.00 света не будет в селе Вороново Старожиловского района, посёлках Озерки и Орловский Пронского района, деревнях Ситьково, Бортники, Бариново, Железницы, Железницкие Выселки, Большое Жоково, Филиппово, Синьково Рыбновскогорайона.

С 9.00 до 16.00 без электричества придётся обходиться жителям села Ходынино Рыбновского района.
С 10.00 до 18.00 отключение продлится в селе Каменец, деревнях Марьино-1, Марьино-2, Поленское, Протасово, Ивашково, Плахино, Юрловка Рязанского района.

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