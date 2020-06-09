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В среду рязанцев ждёт массовое отключение горячей воды

7info 2
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В Рязани продолжаются плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения. В связи с этим в среду, 10 июня, горожан ждёт массовое отключение горячей воды.

Как сообщает сайт администрации города, с 10 по 22 июня без горячей воды вынуждены будут обходиться рязанцы, проживающие и работающие по следующим адресам:

ул. Черновицкая, д. 28, д. 25а (д/сад №143), д. 32а (д/сад №145), д. 23а (школа №64), д. 19, д. 19 корп. 1, д. 21 корп. 1, д. 23, д. 23 корп. 1, д. 23 корп. 2, д. 23 корп. 3, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 25 корп. 2, д. 27, д. 27 корп. 1, д. 27 корп. 2, д. 27 корп. 3, д. 28, д. 28а, д. 30, д. 30а, д. 30б, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2, д. 34, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3, д. 36, д. 38, д. 38 корп. 1, д. 38 корп. 2, д. 38 корп. 3;

ул. Березовая, д. 1и (д/сад №43), д. 1, д. 1 корп. 1, д. 10, д. 12, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. 1е, д. 1ж, д. 1з, д. 1к, д. 1л, д. 1м, д. 1н, д. 1 стр. 2, д. 2, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 4, д. 6, д. 8;

ул. Щорса, д. 33а (д/сад №116), д. 1, д. 2а, д. 2б, д. 2в, д. 33/9, д. 35, д. 35 корп. 1, д. 35 корп. 2, д. 37, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2, д. 5;

ул. Гоголя, д. 37 корп. 1 (д/сад №136), д. 29, д. 31, д. 33, д. 33 корп. 1, д. 35, д. 35 корп. 1, д. 35 корп. 2, д. 35 корп. 3, д. 37, д. 39, д. 43/26, д. 45, д. 45 корп. 1, д. 45 корп. 2;

ул. Нахимова, д. 1 (школа №57), д. 3, д. 3 корп. 1, д. 66 корп. 1, д. 66 корп. 2, д. 68;

ул. Корнилова, д. 2б;

ул. проезд Котовского, д. 23;

ул. Котовского, д. 1/3;

ул. Кутузова, д. 12 корп. 1, д. 46, д. 46 корп. 1;

ул. Мусоргского, д. 66, д. 67, д. 68 корп. 1, д. 68 корп. 2;

ул. Ушакова, д. 2б.

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