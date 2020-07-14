В среду отключат воду на трёх улицах Рязани

В среду. 15 июля, в Рязани будут отключать холодную воду. Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе. Об этом сообщает сайт администрации города.

Отключение продлится с 9.00 до 17.00.

В указанное время без воды придётся обходиться жителям домов 18, 20 на улице Маяковского, 107 и 107а на улице Введенской, 15 и 15а на улице Яхонтова. В это же время холодной воды не будет в детском саду №141.