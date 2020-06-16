В среду отключат электричество на трёх улицах Рязани

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В среду, 17 июня, в Рязани будут пилить аварийные деревья. В связи с этим на трёх улицах города запланировано отключение электричества.

Как сообщает сайт администрации города, отключение продлится с 9.30 до 16.00.

Света не будет по следующим адресам: 8-й Мервинский проезд, д. с 2 по 10 (четная сторона), д. с 1 по 29 (нечетная сторона), ул. Бахмачеевская, д. 16, д. 20, д. 22, д. 54а, д. 64а, д. 66а, д. 68а, д. 78а, д. 82а, д. 84, 1-й Бахмачеевский проезд, д. с 1 по 36.