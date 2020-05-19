В среду отключат электричество на нескольких улицах Рязани

В среду, 20 мая, в Рязани будут проводить работы на воздушной линии. В связи с этим электричество отключат на нескольких улицах Рязани.
С 9.00 до 16.30 без света придётся обходиться жителям улиц Центральная, д. 1, д. с 3 по 19,д. 21, д. с 23 по 45, д. 47, д. 49, д. 50, д. с 52 по 62, Дягилевская, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, 4-й Центральный проезд, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 11, д. 12, 3-й Центральный проезд, д. 1, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20, д. 24, 1-й Дягилевский проезд, д. 1, д. 3, д. 5, д. с 7 по 26, д. 28, д. 30, 2-й Дягилевский проезд, д. 2, д. 4, д. 6, д. с 8 по 18, д. 20, д. с 22 по 33, д. 35, 3-й Дягилевский проезд, д. с 1 по 6, д. 8, д. 9, д. с 11 по 32.
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