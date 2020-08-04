В среду на пяти улицах Рязани будут отключать электричество

В среду, 5 августа, в Рязани будут проводиться работы на воздушной линии. В связи с этим на нескольких улицах Рязани будут отключать электричество.

Света не будет на ул. Лево-Лыбедская, д. 2, д. 6, д. 8, д. 10, д. 10а, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д.20, д. 22, д. 22а, д. 24, ул. Николодворянская, д. 2, д. 4, д. 7, д. 9, д. 11, д. 12, д. 14, д. 18а, ул. Садовая, д. 35, д. 47, ул. Свободы, д. 50, ул. Щедрина, д. 59.

Как сообщает сайт администрации города, отключение продлится с 9.30 до 16.00.