В Спасском районе восстановлено движение по мосту через Оку

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В Спасском районе Рязанской области восстановлено движение по мосту через реку Оку. Речь идёт о наплавном мосте у села Фатьяновка.

Движение здесь открыли в воскресенье, 12 апреля, в 19.20. Об этом сообщает ГУ МЧС Росси по Рязанской области.

Горожан просят соблюдать безопасность и не выезжть на лед в необорудованных местах.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101.