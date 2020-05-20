В Совфеде почтили память Олега Ковалёва минутой молчания

В среду, 20 мая, состоялось заседание членов Совета Федерации. Началось оно с минуты молчания в память об Олеге Ковалёве. Сенатор от Рязанской области, бывший глава региона скончался 11 мая после продолжительной болезни.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким Олега Ивановича Ковалёва, сообщает РИА новости.
Полномочия Ковалёва в Совфеде были досрочно прекращены. Соответствующее решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента.
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