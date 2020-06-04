В Солотче состоялась тренировочная эвакуация детей и персонала лагеря «Сказка»

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В четверг, 4 июня, состоялась тренировка по условной эвакуации детей и персонала оздоровительного лагеря «Сказка» и жителей комплекса «Мещера» в посёлке Солотча. Участие в мероприятии по видеосвязи приняла глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Была проверена система оповещения населения, способы информирования жителей при возникновении чрезвычайной ситуации.

Как сообщила Елена Сорокина на своей странице в Фейсбук, во время тренировки были выявлены небольшие недочеты в согласованности действий и их скоординированности по времени.

– Это недопустимо, все должно быть отработано четко и без сбоев – мы проводим такие учебные тренировки, чтобы довести все действия в экстренных ситуациях до автоматизма, – заявила глава администрации.

Через две недели в посёлке Солотча пройдёт повторная тренировка с учётом замечаний.