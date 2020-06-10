В Соколовке организован мобильный пункт приёма платежей

В рязанском посёлке Соколовка организован мобильный пункт приёма платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской гордумы.
Пункт открылся после обращения жителей посёлка к главе муниципального образования Юлии Роктянской. Теперь специализированный автомобиль приезжает в Соколовку несколько раз в месяц.
Юлия Рокотянская осмотрела мобильный пункт и пообщалась с жителями микрорайона. Они рассказали, что оплачивать услуги ЖКХ стало гораздо удобнее. Ближайший пункт оплаты находился на улице Трудовой, и многим было затруднительно добираться до него.
По просьбам рязанцев мобильные пункты приема платежей также начали работать и в других микрорайонах города – в Недостоево, Бутырках и Песочне. Выезд осуществляется по графику, который размещен на сайте КВЦ: http://мпквц.рф/oplata-uslug/mppp.
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