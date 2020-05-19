В Скопинском районе завершили сев яровых

В Скопинском районе завершен сев яровых зерновых культур, площадь которых составляет 22100 га. Но на этом работы не закончились. Продолжается сев масленичных культур, таких как подсолнечник и рапс. Кроме того уже посеяно 300 га кукурузы на зерно и 350 га на силос.
На сегодняшний день в ООО «Консенсунс – Агро» производится сев подсолнечника. По плану данная культура займет 800 га. Сейчас бригадой уже выполнено почти 70% работ, что составляет 550 га.
– Погодные условия бесспорно вносят свои коррективы в намеченный ход работ, но аграрии улавливают момент и доводят посевные площади до планируемых, – сказал начальник отдела управления сельского хозяйства Виталий Римский.
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