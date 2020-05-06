В Скопинском районе заключили под стражу подозреваемого в убийстве жены

1 мая в селе Победное Скопинского района произошло убийство. Пьяный мужчина начал избивать свою жену деревянной тростью. От множественных ударов 43-летняя женщина скончалась на месте.
Мужчина заявил о случившемся в полицию только через сутки. Свою вину он отрицал. Однако следователям удалось обнаружить следы преступления, позволившие установить причастность подозреваемого к совершению убийства.
Как сообщает СУ СК РФ по Рязанской области, расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый взят под стражу.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram