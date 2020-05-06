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В Скопинском районе заключили под стражу подозреваемого в убийстве жены

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1 мая в селе Победное Скопинского района произошло убийство. Пьяный мужчина начал избивать свою жену деревянной тростью. От множественных ударов 43-летняя женщина скончалась на месте.

Мужчина заявил о случившемся в полицию только через сутки. Свою вину он отрицал. Однако следователям удалось обнаружить следы преступления, позволившие установить причастность подозреваемого к совершению убийства.

Как сообщает СУ СК РФ по Рязанской области, расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый взят под стражу.

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