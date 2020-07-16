В Скопинском районе выращивают новый сорт картофеля

В СПК «Полянская птицефабрика» введены новые сорта сельскохозяйственных культур. На картофельном поле площадью 3 га в этом году посадили новый сорт «Гала» элитной продукции.

Сейчас картофель находится в стадии бутонизации и цветения. Но даже на этом этапе, опытный агроном может определить по сформировавшимся клубням, что урожай в этом году будет неплохой. Конечно, не стоит забывать, что большим подспорьем в этом деле является правильный и своевременный уход за растениями.

– На сегодняшний день рабочими проведены 2 обработки картофеля: от болезней и от вредителей препаратами «Инфинито» и «Ридомил Голдом», — сказал заместитель председателя по растениеводству СПК «Полянской птицефабрики» Алексей Печенкин.