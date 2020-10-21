В Скопинском районе устанавливают новый памятник погибшим в ВОВ

— Я выражаю искреннюю благодарность и жителям села, и бюджетным организациям, и предпринимательскому сообществу, и аграриям, работающим на территории поселения, за участие в реализации этого проекта. Сохранить память и передавать из поколения в поколение правду о самой страшной войне 20 века — наша святая обязанность, — сказала Елена Филина, глава администрации Побединского городского поселения.