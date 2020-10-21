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Новости РязаниОбщество

В Скопинском районе устанавливают новый памятник погибшим в ВОВ

Елена Лобанова

В селе Секирино устанавливают памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Скопинской администрации. 

Мемориал устанавливают в рамках региональной программы поддержки местных инициатив. Ранее такой памятник находился на территории Секиринской школы, однако со времнем он приобрел неблагоприятный вид. Местные жители уже давно требовали его обновления. 

— Я выражаю искреннюю благодарность и жителям села, и бюджетным организациям, и предпринимательскому сообществу, и аграриям, работающим на территории поселения, за участие в реализации этого проекта. Сохранить память и передавать из поколения в поколение правду о самой страшной войне 20 века — наша святая обязанность, — сказала Елена Филина, глава администрации Побединского городского поселения.

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