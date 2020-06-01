В Скопинском районе состоялся шашечный марафон

В Скопинском районе завершился открытый турнир по онлайн-шашкам «Шашечный марафон», который проходил с 22 апреля по 26 мая 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице «Отдел по физической культуре и спорту Скопинского района».
1 июня, в День защиты детей, состоялось награждение победителей кубками, медалями и грамотами.
По итогам соревнований среди юношей первое место занял Артём Евдокимов, второй результат у Александра Комкова, замкнул тройку лидеров Илья Тимонин. Девушки также показали отличные результаты: первое место заняла Екатерина Баранова, вторым призером стала Татьяна Аверина, Екатерина Воробьёва завоевала третье почетное место!
Главный судья соревнований Виктор Тимонин и главный секретарь Сорока Григорий положительно оценили новый формат проведения районных соревнований, и выразили благодарность отделу по физической культуре и спорту Скопинского района за их организацию.
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