В Скопинском районе состоялись праймериз «Единой России»

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5 июня в трех поселениях Скопинского района прошло предварительное голосование по определению кандидатур от партии «Единая Россия» для последующего выдвижения на выборах депутатов Советов депутатов.

Перед началом участники праймериз рассказали о себе, обозначили важные проблемы, над которыми будут работать в дальнейшем.

После выступлений всех кандидатов состоялось тайное голосование, итоги которого подвела счетная комиссия. Всего в Горловском сельском поселении приняли участие 70 выборщиков, в Шелемишевском 54 человека, в Ильинском — 34 выборщика.

«Заявки на праймериз подали 37 кандидатов. В этом году партийная процедура по 4-й модели, то есть голосовать за кандидатов могли только члены «Единой России», — отметил и.о. секретаря местного отделения Скопинского района Виталий Римский.

По итогам лидером предварительного голосования в Ильинском сельском поселении стал ведущий инженер филиала ООО «Газпром Трансгаз Москва» Путятинского ЛПУ МГ Игорь Повивкин, в Шелемишевском сельском поселении — учитель Мало-Шелемишевской школы Татьяна Бабина, а в Горловском сельском поселении победу одержала индивидуальный предприниматель Мария Яшина.