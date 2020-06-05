В Скопинском районе ремонтируют дом культуры

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В феврале 2020 года в рамках реализации проекта «Культура малой родины» в Вердеревском СДК начался ремонт. В доме культуры заменили кровлю, напольное покрытие, установили внутренние двери и подвели канализацию.

Сумма затраченных средств составила около 2 млн. 900 тыс. руб. Сейчас проводится демонтаж старых оконных блоков и установка новых. Затем планируется обновить входную группу и входные двери, а также выложить напольную плитку в фойе ДК.

– Большая работа была проведена в нашем клубе. Сейчас доводим до конца начатые работы. Я думаю, что у нас будет очень красиво, – сказала Светлана Андреева, культорганизатор Вердеревского СДК.