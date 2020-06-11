В Скопинском районе прошла акция «Ленточка-триколор»

11 июня, в преддверии Дня России, в селе Вослебово прошла акция «Ленточка-триколор», в рамках которой члены волонтерского отряда «Ньютон» раздали прохожим трехцветные ленточки.

– Для нас это не просто акция, но и повод задуматься о своем долге перед будущими поколениями. Мы раздаем ленты, к которым прикреплены слова о празднике «День России», о его значимости для всех нас, – отметила Ольга Истомина, вожатый Вослебовской СОШ.